Euronics Star Day: tanti giochi per PS4 in offerta

Euronics Nova (gruppo della catena presente principalmente nel Lazio) lancia gli Star Days con tante offerte valide fino al 28 ottobre. Tra i prodotti in promozione troviamo anche PlayStation 4 e giochi Sony.

Iniziamo segnalando il bundle PlayStation 4 Slim con FIFA 21 a 289 euro (con un risparmio di 70 euro sul prezzo di listino), tra i giochi in offerta citiamo THe Last Of Us Parte 2, Ghost of Tsushima, WRC 9 e F1 2020 Seventy Edition a 49.99 euro l'uno. Si continua con una serie di giochi a 39.99 euro: Death Stranding, EA Sports UFC 4, Residen Evil 3, MotoGP 20, eFootball PES 2021 Season Update, Marvel's Avengers, Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Street Power Football e Tennis World Tour 2.

Per l'elenco completo dei giochi e controllare la validità dell'offerta vi invitiamo a recarvi nel punto vendita Euronics Nova a voi più vicino, le promozioni indicate non sono valide nei negozi gestiti da gruppi differenti da quello indicato, non si tratta infatti d una offerta a carattere nazionale.

Seguiteci sul canale Telegram offerte Everyeye.it per essere sempre aggiornati sui nuovi volantini delle grandi catene di elettronica e sulle migliori offerte online su videogiochi, console, PC gaming, accessori e prodotti di tecnologia, dai TV agli smartphone.