Euronics Star Days: Nintendo Switch in offerta per tutto il weekend

Euronics presenta il nuovo volantino Star Days con tante offerte valide solo questo weekend (dal 24 al 26 luglio) online e nei negozi della catena. Tra i prodotti in promozione, troviamo anche Nintendo Switch.

Nello specifico la console ibrida della casa di Kyoto viene proposta al prezzo di 299.99 euro anzichè 329.99 euro, disponibile nelle versioni con Joy-Con Grigi o Blu/Rosso Neon. La promozione si riferisce al bundle standard privo di giochi o accessori inclusi, se non Joy-Con, Dock e il resto della dotazione standard. In offerta anche il volante Logitech G29 Driving Force Racing a 249.99 euro invece di 299.99 euro con un risparmio di 50 euro sul prezzo di listino.

Una bella occasione per acquistare Nintendo Switch, la console ibrida ideale da portare in vacanza grazie alla possibilità di passare in qualsiasi momento dalla modalità portatile a quella fissa sullo schermo della TV.

Le offerte Star Days Euronics sono valide fino al 26 luglio compreso, online e nei punti vendita aderenti. Vi invitiamo a seguire il canale Telegram offerte videogiochi e tech di Everyeye.it per avere accesso a volantini in anteprima, sconti e offerte su console, videogiochi, PC gaming, accessori, smartphone e smartwatch, TV e monitor e tanti altri prodotti legati al mondo dei videogiochi e della tecnologia.