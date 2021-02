Euronics Super Offerta: i giochi di Super Mario per Nintendo Switch in sconto

I festeggiamenti per il 35° anniversario di Super Mario non sono ancora terminati, e in occasione del lancio di Super Mario 3D World + Bowser Fury, Euronics ha lanciato una nuova promozione dedicata ai videogiochi con protagonista l'idraulico più famoso del mondo.

Per un periodo di tempo limitato, da Euronics potete acquistare Super Mario 3D All-Stars, Paper Mario: The Origami King, New Super Mario Bros. U Deluxe, Super Mario Odyssey e Mario Kart 8 Deluxe al prezzo promozionale di 49,99 euro, con uno sconto del 17% sul prezzo pieno di 59,99 euro. Avete tempo fino al prossimo 3 marzo per approfittarne. Segnaliamo inoltre che c'è anche Mario + Rabbids: Kingdom Battle a 29,99 euro: il gioco di Ubisoft Milano, tecnicamente, non è in promozione, ma il prezzo budget lo rende ugualmente invitante.

Già che ci siete, date un'occhiata alla nostra recensione di Super Mario 3D World + Bowser's Fury, in uscita tra pochi giochi. Trattasi di una raccolta contente la riedizione del celebre platform dell'era Wii U e un'avventura nuova di zecca, che vede Mario e un assistente d'eccezione collaborare per sconfiggere Bowser Furioso.