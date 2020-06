Euronics Tecno Show, le nuove migliori offerte sui videogiochi

Euronics lancia il volantino Tecno Show, con tanti prodotti in offerta a prezzo scontato fino al 14 giugno. Tra questi ovviamente troviamo anche videogiochi per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, ecco gli sconti più interessanti.

Iniziamo segnalando alcuni giochi PS4 in offerta come Red Dead Redemption 2 a 30.99 euro, NBA 2K20 a 20.99 euro, GTA V Premium Edition a 25.99 euro, Battlefield V a 24.99 euro, The Sims 4 Console Edition a 19.99 euro, EA Sports UFC 3 a 19.99 euro e Borderlands 3 a 25,99 euro. Per quanto riguarda Xbox One citiamo invece Star Wars Battlefront II a 19.99 euro, Need for Speed Heat a 39.99 euro, Star Wars Jedi Fallen Order a 39.99 euro e ancora WWE 2K20 a 20,99 euro. Non mancano anche gli sconti sui giochi Nintendo Switch con FIFA 20 a 19.99 euro e NBA 2K20 a 20.99 euro.

I saldi Tecno Show di Euronics andranno avanti fino al 14 giugno compreso, trovate tutti i prodotti in promozione nel link qui sotto.