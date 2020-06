Euronics Tecno Show, le nuove offerte volantino di giugno su videogiochi e console

Euronics presenta Tecno Show, una nuova selezione di offerte online valide fino al 21 giugno su tantissimi prodotti, tra cui anche videgiochi e console come Xbox One X e Xbox One S, ecco tutti gli sconti attivi.

Partendo proprio dalle console segnaliamo Xbox One X con Gears 5 a 299 euro, offerta interessante poichè la confezione include anche codici per il download digitale di Gears Of War Definitive Edition, Gears of War 2, Gears of War 3, Gears of War Judgment e Gears 4. Xbox One S All Digital Edition con tre giochi inclusi costa invece 179,99 euro anzichè 229.99 euro, con un risparmio pari al 21% sul prezzo di listino.

Per quanto riguarda invece i videogiochi citiamo GTA V Premium Edition a 25.99 euro, The Sims 4 Console Edition a 19.99 euro, Far Cry New Dawn a 14.99 euro, Red Dead Redemption 2 a 30.99 euro, Assassin's Creed Odyssey a 24.99 euro, Need for Speed Heat a 39.99 euro e EA Sports UFC 3 a 19,99 euro. In offerta anche FIFA 20, in vendita a 19.99 euro per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Per essere sempre aggiornati sulle migliori promozioni online e dei principali rivenditori vi invitiamo a seguire il canale Telegram offerte videogiochi e tech di Everyeye.it, avrete così accesso a volantini in anteprima, sconti e offerte su console, videogiochi, PC gaming, accessori, smartphone, TV 4K e 8K, monitor e tanti altri prodotti di informatica e tecnologia.