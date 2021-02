Euronics Tecnofollie: The Last of Us 2, FIFA 21 e tanti altri videogiochi in offerta

Dal 18 febbraio al 3 marzo Euronics lancia il volantino Tecnofollie, tra i prodotti in promozione trovano spazio anche videogiochi per PS4, Nintendo Switch, Xbox One e PC.

Si parte con una selezione di giochi Electronic Arts (Need for Speed Hot Pursuit Remastered, EA Sports UFC 4 e Star Wars Squadrons) da 19.99 euro e si continua con FIFA 21 a partire da 39.99 euro, disponibile per tutte le principali piattaforme.

The Last of Us Parte 2 per PS4 costa 29.99 euro invece di 74.99 euro con uno sconto di oltre 40 euro sul listino. Infine segnaliamo i giochi di Super Mario per Nintendo Switch a 49.99 euro l'uno, la selezione include Mario Kart 8 Deluxe, New Super Mario Bros U Deluxe, Paper Mario The Origami King, Super Mario 3D-All Stars e Super Mario Odyssey. Il più recente Super Mario 3D World + Bowser's Fury costa invece 59,99 euro.

Le offerte Tecnofollie Euronics sono valide da oggi e fino al 3 marzo online e nei punti vendita aderenti, vi consigliamo di telefonare al negozio a voi più vicino per sincerarvi della presenza di queste e/o altre promozioni in corso. Infine, ricordatevi di seguirci sul canale Telegram sconti e offerte Everyeye.it dove ogni giorno troverete nuovi sconti e offerte speciali a tema tecnologia e videogiochi.