Euronics: tornano gli Star Days con tante offerte e sconti sui videogiochi

Dal 26 gennaio all'8 febbraio tornano gli Star Days, le promozioni stellari di Euronics, con sconti e offerte dedicate anche al mondo dei videogiochi, sono tanti i titoli in vendita a prezzo ridotto, ecco alcuni affari da non perdere anche su giochi molto recenti.

Iniziamo con FIFA 23 a 49.99 euro (versione Legacy Edition per Nintendo Switch a 34.99 euro), allo stesso prezzo troviamo anche Super Mario Odyssey e Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch, da segnalare anche FIFA 23 per PS5 e Xbox Series X a 59.99 euro mentre F1 22 costa 39.99 euro in versione old-gen (PS4 e Xbox One) e 44.99 euro in versione next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series.

In sconto anche Need for Speed Unbound a 49.99 euro in versione PS5 mentre la versione Xbox One e Xbox Series X costa 49.99 euro, stesso prezzo per Mario Strikers Battle League Football per Nintendo Switch. Sul sito di Unieuro trovate tutte le promozioni attive per gli Star Days, gli sconti coinvolgono anche PC da gaming desktop e notebook delle migliori marche, monitor e accessori per il gaming.

Le offerte sono valide da giovedì 26 gennaio e fino all'8 febbraio online e nei punti vendita aderenti, salvo esaurimento delle scorte disponibili.