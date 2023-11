Euronics Volantino Black Friday: una valanga di sconti su PS5 e giochi PlayStation!

In vista del periodo di sconti più pazzo dell'anno, Euronics ha rinnovato le sue offerte e lanciato il volantino Black Friday: Continua, che risulta di particolare interesse per tutti i videogiocatori di casa PlayStation o per coloro che intendono entrarci per la prima volta.

Di particolare rilevanza, ad esempio, è il bundle di PS5 Limited Edition con una copia di Marvel's Spider-Man 2 in offerta a 539,99 euro, dunque con un sconto di ben 120 euro sul prezzo di listino di 659,99 euro. Se il ragnetto non vi interessa, allora potete optare per la versione liscia di PS5 a 429,99 euro, oppure per i bundle con EA Sports FC 24 o God of War Ragnarok a 499,99 euro oppure con il secondo DualSense a 489,99 euro. A proposito di controller, i singoli DualSense sono in offerta a 49,99 euro anziché 69,99 euro nelle colorazioni bianca, nera, azzurra, grigia, rosa e rossa.

Avete già PS5 e desiderate rimpolpare la vostra collezione di giochi fisici? Allora ci sono in offerta God of War Ragnarok a 49,99 euro, Gran Turismo 7 a 39,99 euro, The Last of Us Part I a 49,99 euro, Ghost of Tsushima Director's Cut a 39,99 euro, Death Stranding Director's Cut a 19,99 euro, Returnal a 39,99 euro, Nioh Collection a 29,99 euro, Sackboy Una Grande Avventura a 29,99 euro e Horizon Forbidden West a 39,99 euro, tra gli altri. Presente all'appello anche un'ampia selezione di videogiochi per PS4 con prezzi a partire da 9,99 euro.

Vi consigliamo di consultare la pagina di Euronics dedicata alle promozione gaming del Black Friday per scoprire tutti i prodotti PlayStation proposti a prezzo scontato, tenendo bene a mente che il Volantino rimarrà attivo fino al 27 novembre o fino ad esaurimento scorte.