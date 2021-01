Euronics volantino di gennaio: nuovi sconti sui videogiochi online e in negozio

Euronics lancia il nuovo volantino Tech It Easy valido dal 4 al 20 gennaio con offerte anche per la categoria Console & Games, con particolare focus sui videogiochi per Nintendo Switch.

Nel momento in cui scriviamo è possibile acquistare al prezzo di 49.99 euro l'uno sei diversi giochi per Nintendo Switch: Super Mario 3D All-Stars, Luigi's Mansion 3, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing New Horizons e Paper Mario The Origami King.

Si tratta di una buona occasione per arricchire ed espandere la propria libreria giochi per Nintendo Switch con una serie di classici targati Nintendo in vendita a prezzo ridotto. Animal Crossing New Horizons è uno dei giochi più acclamati e venduti del 2020 mentre Luigi's Mansion 3 vi permetterà di vivere un'avventura brividosa, Mario Kart 8 Deluxe è un must per gli amanti del multiplayer mentre i fan di Mario non potranno ignorare The Origami King (nuovo episodio della serie Paper Mario) e Super Mario 3D All-Stars, pacchetto che include le riedizioni di Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy.

Le offerte sono valide online e nei punti vendita aderenti, vi consigliamo di contattare i singoli negozi per controllare la validità della promozione e assicurarvi degli orari di apertura e di eventuali chiusure dovute al DPCM in corso.