Euronics Volantino Natale: grandi sconti su PS4 Pro, PS VR, Switch Lite e tanti giochi

La caccia ai regali è entrata nel vivo ed Euronics ha lanciato un nuovo volantino ricco di offerte su console e videogiochi: si chiama Christmas Play e sarà valido fino al 24 dicembre.

Le offerte sono molteplici e interessano numerose console e tantissimi videogiochi. PlayStation 4 Pro, ad esempio, è offerta a soli 279,99 con un secondo Dualshock 4 in regalo, mentre PS4 500 GB con il pacchetto Fortnite Neo Versa a 199,99 euro e PS4 1TB con un secondo Dualshock 4 a 249,99 euro. Rimanendo in casa Sony, segnaliamo anche PlayStation VR in bundle con VR Worlds a 199,99 euro e PlayStation VR Mega Pack 2 con VR Worlds, Resident Evil 7, Skyrim, Astro Bot Rescue Mission, Everybody's Golf VR a 229,99 euro. Nintendo Switch Lite è proposta a 189,99 euro, mentre Xbox One X a 329,99 euro e Xbox One S All-Digital Edition con i codici download di Sea of Thieves, Forza Horizon 3 e Minecraft a soli 129,99 euro.

In ambito videogiochi, segnaliamo i titoli della collana PlayStation Hits (God of War, The Last of Us Remastered, Horizon Zero Dawn Complete Edition e altri) a 14,99 euro l'uno, Death Stranding a 49,99 euro, Marvel's Spider-Man a 19,99 euro, Days Gone a 39,99 euro, Blood & Truth a 9,99 euro, Astro Bot Rescue Mission a 9,99 euro, GTA 5 a 19,99 euro, Borderlands 3 a 49,99 euro, Red Dead Redemption 2 a 34,99 euro, Tekken 7 a 19,99 euro eThe Witcher 3 GOTY a 19,99 euro. Per consultare tutte le offerte vi rimandiamo al volantino di Euronics, che sarà attivo fino al 24 dicembre sia online che nei punti vendita della catena.