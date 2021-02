Euronics Volantino: i nuovi sconti di febbraio, c'è anche The Last of Us Part 2

Euronics ha accolto il mese di febbraio lanciando il nuovo volantino "SuperSaldi Continua" ricco di offerte sui prodotti di natura tecnologica. Tra i tanti, non potevano ovviamente mancare anche quelli su videogiochi, console e accessori.

In tutta Italia e quindi anche sul sito ufficiale di Euronics, è possibile acquistare The Last of Us Part 2 a 29,99 euro, con un bel risparmio sul prezzo pieno di 74,99 euro, e diversi giochi di Super Mario a 49,99 euro invece di 59,99 euro: tra di essi figurano Super Mario 3D All-Stars, Paper Mario: The Origami King, New Super Mario Bros. U Deluxe, Super Mario Odyssey e Mario Kart 8 Deluxe.

Le altre offerte del volantino, invece, variano da regione a regione. Ad esempio, il Gruppo Nova attivo in Lombardia e nel Lazio offre anche Nintendo Switch Lite Turchese con Animal Crossing New Horizons a 239 euro, il Controller Pro di Nintendo Switch a 59,90 euro, il DualShock 4 a 59,90 euro, il controller di Xbox Series X bianco a 49,90 euro, Resident Evil 3 Remake a 29,90 euro. Vi consigliamo di consultare il volantino del vostro punto vendita preferito per maggiori dettagli. Le offerte scadono il 17 febbraio.