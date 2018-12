Euronics Volantino: offerte Giochi, Playstation 4, PS4 Pro e VR in sconto per Natale

Euronics lancia il nuovo volantino per i Regali di Natale, con tantissime offerte valide dal 13 al 22 dicembre online e in tutti i negozi della catena sparsi per il territorio italiano. Abbiamo selezionato alcune promozioni a tema PlayStation: PS4 Slim, PS4 Pro, PlayStation VR e i migliori videogiochi per la console Sony, in vendita a prezzi scontatissimi.

Sconti PS4, PS4 Pro e PSVR

Da segnalare tra le offerte hardware il bundle PlayStation 4 1 Terabyte con Red Dead Redemption 2 e secondo DualShock 4 a 279.99 euro (esclusiva Euronics), inoltre tutti modelli PS4 Slim 500 GB costano ora 199.99 euro anzichè 299,99 euro. Lo Starter Pack di PlayStation VR passa invece a 159.99 euro invece di 299.99 euro, indubbiamente una buona occasione per entrare nel mondo della Realtà Virtuale targata Sony. Infine, PlayStation 4 PRO con hard disk da 1 Terabyte è in vendita a 299 euro con un risparmio di oltre 100 euro sul prezzo di listino (409 euro).

Ma le offerte di Euronics non finiscono qui e continuano con i migliori giochi PS4 a prezzo scontato...

Offerte Giochi PlayStation

Grandi sconti sui blockbuster Sony e sui videogiochi di grandi publisher come Ubisoft, Electronic Arts, Bandai Namco Games e Koch Media. Tra i titoli PlayStation citiamo Detroit Become Human a 19.99 euro, God of War a 29.99 euro, Marvel's Spider-Man a 39.99 euro, Shadow of the Colossus a 19.99 euro e Uncharted 4 Fine di un Ladro a 14.99 euro.

Spazio anche ai migliori giochi del momento, tra cui Battlefield V a 29.99 euro (prezzo più basso mai visto per il gioco Electronic Arts), Assassin's Creed Odyssey a 39.99 euro, Starlink Starter Pack a 39,99 euro, Call of Duty Black Ops 4 a 39.99 euro, NBA 2K19 a 39.99 euro, WWE 2K19 a 29,99 euro e Grand Theft Auto V al super prezzo di 19,99 euro.

Taglio di prezzo anche per HITMAN 2 (34.99 euro), SoulCalibur 6 (39.99 euro) e Fallout 76 (49.99 euro), infine segnaliamo Shadow of the Tomb Raider a 39,99 euro.

Le offerte del nuovo Volantino di Natale Euronics sono valide dal 13 al 22 dicembre online e nei negozi.