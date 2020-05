Euronics volantino: offerte videogiochi e 20% di sconto sui notebook gaming HP

Continuano le offerte Smart Days di Euronics, valide da oggi e fino al 17 maggio. Tra i tanti prodotti in promozione troviamo anche videogiochi, console e PC Gaming, di seguito i principali sconti attivi sul sito di Euronics.

Da segnalare le offerte su varie videogiochi come EA Sports UFC 3 a 19.99 euro, Rainbow Six Siege a 14.99 euro, The Sims 4 Console Edition a 19.99 euro, Battlefield V a 24.99 euro, Assassin's Creed Odyssey a 24.99 euro, FIFA 20 a 29.99 euro, Starlink Battle for Atlas Starter Pack a 19 euro, My Time At Portia a 19.99 euro, Far Cry V a 19.99 euro, Shenmue III a 29.99 euro, Kingdom Come Deliverance Royal Edition a 19.99 euro, The Division 2 a 9.99 euro, F1 2019 Anniversary Edition a 39.99 euro e Ghost Recon Breakpint a 24,99 euro.

Da segnalare inoltre tutti i bundle Xbox One X a 299 euro, altra promozione interessante è quella legata ai notebook gaming HP scontati del 20%, offerta valida online e nei negozi aperti su una selezione di modelli. Resta valido in ogni caso l'invito a sfruttare l'eCommerce per i propri acquisti senza recarsi in negozio se non per acquisti strettamente necessari, questo per salvaguardare la propria salute e quella degli altri, riducendo al minimo i rischi.