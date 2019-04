Euronics Volantino, sconti e offerte su videogiochi e console fino al 23 aprile

Euronics lancia oggi la nuova promozione Time to Play, valida fino al 23 aprile 2019 online e in negozi, con tantissimi sconti sui migliori videogiochi e le console. Vediamo insieme le principali offerte attualmente attive da Euronics.

Sconti PlayStation 4 e PSVR

Le offerte Euronics Time to Play coinvolgono tanti titoli per tutte le piattaforme: tra i giochi a sconto segnaliamo Call of Duty Black Ops 4 a 39.99 euro, Need for Speed Rivals a 29,99 euro, The Division 2 a 49.99 euro, FIFA 19 a 29.99 euro, Anthem a 39.99 euro e ancora offerta su Metro Exodus, Kingdom Hearts III, Shadow of the Tomb Raider, Just Cause 4, WWE 2K19, Red Dead Redemption 2, GTA V e tante altre che potete trovare sul sito di Euronics. Per chi ama divertirsi all'aria aperta, segnaliamo anche le offerte su

Tra le promozioni in corso troviamo il pacchetto PS4 Slim 500 GB con Marvel's Spider-Man e Minecraft a 309.99 euro, DualShock 4 a 49.99 euro (varie colorazioni disponibili) e poi le offerte sui giochi Sony per PS4, tra cui Marvel's Spider-Man e God of War a 39.99 euro l'uno, Detroit Become Human a 24.99 euro e Gran Turismo Sport a 19.99 euro. Sconti anche sui classici PlayStation Hits con una selezione di titoli proposti a 14.99 euro tra cui troviamo DriveClub, Uncharted 4 Fine di un Ladro, Uncharted The Nathan Drake Collection, The Last of Us Remastered e Ratchet & Clank.

Da non perdere anche PlayStation VR in offerta, con il bundle PSVR + Camera e PlayStation VR Worlds a 249.99 euro e una selezione di giochi a prezzo ridotto, come Astro Bot Rescue Mission a 29.99 euro, Bravo Team, Arizona Sunshine e Firewall Zero Hour a 19,99 euro ciascuno.

Sconti Xbox One

Sconti anche su Xbox con il bundle Xbox One S 1 Terabyte + Forza Horizon 4 a 249.99 euro, Controller Wireless a 39.99 euro (varie colorazioni disponibili) e Play & Charge Kit a 9,99 euro. E ancora, Forza Horizon 4 a 29.99 euro mentre Forza Motorsport 7 viene proposto al prezzo offerta di 19,99 euro.

Sconti Nintendo Switch

Euronics offre i giochi Nintendo Switch più recenti a 49.99 euro tra cui Pokemon Let's GO Pikachu e Eevee, Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party, New Super Mario Bros U Deluxe e Yoshi's Crafted World.