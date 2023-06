Euronics, nuovo volantino: sconti su PS5, Xbox Series S e Nintendo Switch

Mentre prendono il via i Doppi Sconti su PlayStation Store e i saldi estivi su Xbox Store, anche la catena di Euronics propone interessanti offerte su console e videogiochi.

A spiccare è in particolare un'iniziativa promozionale dedicata a PlayStation 5. Il volantino Euronics offre infatti la possibilità di acquistare un bundle PS5 comprensivo di FIFA 23 e di un secondo controller DualSense. Il pacchetto è proposto a 599,99 euro, con uno sconto del 10,45% e un risparmio di 69,98 euro. Sul fronte hardware, prezzo ridotto anche per Xbox Series S, scontata di circa il 6% e proposta a 279,99 euro. Si segnala inoltre l'arrivo del bundle di Xbox Series X comprensivo di Diablo IV, in vendita a 559,99 euro.

Spazio anche offerte dedicate a Nintendo Switch OLED, con la console proposta in bundle con Super Mario Odyssey, per un totale di 389,99 euro e uno sconto del 9,3%. Restando in casa Nintendo, segnaliamo anche diversi videogiochi in promozione, con Super Mario Maker 2, Mario Kart 8: Deluxe, Super Mario Bros. U Deluxe e Super Mario 3D World + Bowser's Fury tutti scontati a 49,99 euro l'uno.

Infine, promozioni speciali anche per la serie di Call of Duty, con l'attivazione delle seguenti offerte:

Call of Duty: Black Ops - Cold War (PS4) a 34,99 euro;

Call of Duty: Black Ops - Cold War (PS5) a 39,99 euro;

Call of Duty: Vanguard (PS5) a 49,99 euro;

Call of Duty: Vanguard (PS4) a 44,99 euro;

Call of Duty: Modern Warfare II (PS4) a 49,99 euro;

Le promozioni del nuovo volantino di Euronics resteranno attive sino al prossimo mercoledì 21 giugno 2023.