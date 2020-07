Euronics Volantino Tecno Show: sconti su videogiochi PS4, Xbox One, Switch e PC

Euronics ha lanciato il nuovo Volantino Tecno Show, con sconti su tantissimi prodotti tecnologici che rimarranno attivi fino al prossimo 12 luglio. Tra i tanti, non potevano mancare quelli sui videogiochi per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

I titoli in offerta sono molteplici, e riguardano tutte le principali piattaforme di gioco. Per PlayStation 4 segnaliamo FIFA 20 a 19,99, il preordine di FIFA 21 a 59,99 euro, The Sims 4 a 19,99 euro e Star Wars Jedi Fallen Order a 39,99 euro. Stessi sconti anche per le controparti Xbox One, mentre i possessori di Nintendo Switch possono trovare il solo FIFA 20 LEgacy Edition in offerta a 19,99 euro. Per i giocatori PC ci sono invece Need For Speed Heat a 29,99 euro, Battlefield 5 a 24,99 euro e Star Wars Jedi: Fallen Order a 29,99 euro.

Per quanto riguarda le console si segnala solamente Xbox One X 1TB in bundle con Star Wars Jedi: Fallen Order al prezzo di 399,99 euro. Maggiori dettagli sul Volantino Tecno Show di Euronics, che ricordiamo essere valido fino al 12 luglio, sono reperibili sul sito ufficiale.