Europa: il colorato open world ispirato a Zelda si mostra in un nuovo trailer

Fra i titoli mostrati nelle fasi iniziali del Guerrilla Collective, l'evento che ha dato il via alla cosiddetta Summer of Games, troviamo anche Europa, che è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer.

A distanza di qualche mese dall'annuncio, il gioco si è mostrato al pubblico con un lungo filmato che permette di apprezzarne il gameplay. Europa è un colorato open world che si rifà sia agli ultimi The Legend of Zelda che alle opere dello Studio Ghibli: il risultato è un mondo vasto e piacevole da vedere in cui il giovane protagonista può muoversi tramite l'ausilio di alcuni poteri speciali che ne velocizzano i movimenti e rendono la navigazione della mappa più agevole. L'avventura prevede anche la risoluzione di puzzle ambientali che richiedono una certa attenzione da parte del giocatore. Non sembrano invece essere previste fasi di combattimento contro nemici minori o boss, visto che tutte le sequenze di gameplay mostrate si basano esclusivamente sugli enigmi e sull'esplorazione.

Prima di lasciarvi al trailer, che ci ricorda dell'uscita del gioco entro l'anno su Steam, vi ricordiamo che nel corso dell'evento è stato mostrato anche un video gameplay di Sengoku Dynasty, il survival cooperativo ambientato in Giappone ed in arrivo prossimamente su PC.