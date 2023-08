Europa esce nel 2024, ma la demo gratis è già disponibile: tra Studio Ghibli e open world

È trascorso circa un anno dal primo annuncio di Europa, progetto videoludico indipendente che rievoca le atmosfere dello Studio Ghibli.

Nel corso del Future Games Show, il team di Helder Pinto è tornato a mostrare il titolo in azione, con un ricco gameplay trailer che potete visionare in apertura a questa news. Sulla luna di Giove, un piccolo ma temerario protagonista è pronto a spiccare il volo in uno scenario a cavallo tra nostalgia e fantascienza. L'androide Zee - questa l'identità dell'alter-ego del giocatore - ha un compito suggestivo: rintracciare l'ultimo essere umano rimasto in vita su Europa, cercando nel frattempo di scoprire cosa ne è stata della civiltà umana che aveva terraformato la luna.

Al lancio di Europa sembra mancare ancora diverso tempo, con il team di sviluppo che al momento si limita a confermare l'uscita del titolo nel corso del 2024. Per ingannare l'attesa di questo variopinto open world, tuttavia, i più curiosi hanno sin da ora la possibilità di testare con mano la produzione. Contestualmente alla Gamescom 2023, Helder Pinto ha infatti pubblicato una demo gratuita di Europa, ora disponibile su PC.

Se l'Indie vi incuriosisce, non dimenticate di aggiungerlo alla vostra wishlist su Steam!