Europa: Zelda incontra lo studio Ghibli nella nuova avventura open world

Non bastassero le decine di annunci dei Game Awards 2022, Future Friends Games solletica la nostra curiosità con il video di presentazione ufficiale di Europa, un'ambiziosa avventura open world ispirata a Zelda Breath of the Wild e alle opere dello Studio Ghibli.

Sviluppata da Helder Pinto, environment artist e 'world builder' di Overwatch e Crysis, l'odissea fantasy di Europa deve il suo nome allo scenario scelto dall'esperto designer e artista digitale per dipingere il quadro narrativo di quest'opera.

I giocatori di Europa dovranno infatti esplorare l'omonima luna gioviana in un lontano futuro che vedrà il satellite stravolto dall'intervento umano: il nostro alter-ego, l'androide Zee, dovrà esplorare le valli incantate di una luna terraformata e trasformata in un paradiso per 'andare in cerca di risposte' e scoprire i segreti custoditi dall'ultimo essere umano rimasto in vita.

Viaggiando tra i diversi biomi di Europa sarà possibile acquisire nuove abilità e potenziamenti per Zephyr, il jetpack senziente che aiuterà Zee a raggiungere le regioni più impervie di una mappa piena di laghi, montagne da esplorare e rovine di una civiltà perduta. Gli innesti più evoluti di Zephyr consentiranno al nostro alter-ego di compiere ampi balzi, planare da una piattaforma all'altra, sfrecciare sugli specchi d'acqua e sbloccare ulteriori opzioni di interazione con lo scenario.

Il lancio di Europa è previsto nel 2023 su PC (Steam): cosa ne pensate di questa avventura 'zeldesca' che riecheggia le atmosfere fiabesche dello Studio Ghibli? Fatecelo sapere con un commento dopo aver ammirato il video reveal e le immagini che vi lasciamo in calce alla notizia.