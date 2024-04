Europa, nuovo video: il GDR open world tra Zelda e Studio Ghibli è in Demo su Switch

L'ambizioso open world ruolistico tra Zelda e Studio Ghibli, Europa, torna a mostrarsi al Nintendo Indie World e lo fa con uno splendido video che conferma sia l'arrivo del titolo su Switch che l'avvenuta disponibilità della Demo gratis su eShop.

L'ultimo trailer confezionato da Helder Pinto e Future Friends Games ci rituffa nelle atmosfere fiabesche di questa odissea digitale a mondo aperto che pesca a piene mani dalla libertà di esplorazione dei titoli più recenti di The Legend of Zelda per calare in tutto nelle atmosfere a tinte pastello tanto care ai fan delle opere dello Studio Ghibli.

Il canovaccio narrativo steso da Pinto verte attorno alle gesta compiute da Zee, un androide chiamato a visitare una regione terraformata della luna gioviana Europa per scoprire i segreti e la storia dell'ultimo essere umano rimasto in vita in questo lontanissimo futuro. La Demo di Europa disponibile da oggi mercoledì 17 aprile su Nintendo Switch offre un piccolo ma importante assaggio dell'esperienza interattiva da vivere visitando un mondo pieno di laghi, prati e montagne da esplorare liberamente, con i resti di una civiltà perduta a imperlare un paesaggio (solo all'apparenza) idilliaco ma pieno di pericoli e misteri da svelare.

Il lancio di Europa è previsto più avanti nel 2024 su PC e Nintendo Switch.

Su Trust Gaming GXT 488 Forze Cuffie PS4 e PS5 con Licenza Ufficial è uno dei più venduti di oggi.