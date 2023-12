Europa, nuovo video: l'open world ruolistico tra Zelda e Studio Ghibli ha una data

Dopo aver incantato gli appassionati di open world 'zeldeschi' con la Demo di Europa, Helder Pinto e Future Friends Games ci rituffano nelle atmosfere fiabesche della loro interessante avventura ruolistica per fissarne la data di lancio ufficiale.

Il nuovo video datoci in pasto nel corso dell'evento Wholesome Snack che precede lo spettacolo interattivo dei The Game Awards 2023 tratteggia i contenuti di questa ambiziosa esperienza interattiva che pesca a piene mani dalla libertà di esplorazione di Zelda Breath of the Wild e dalle atmosfere a tinte pastello delle opere dello Studio Ghibli.

Il nostro compito sarà quello di aiutare l'androide Zee a visitare una regione terraformata della luna gioviana Europa per "andare in cerca di risposte" e scoprire i segreti e la storia dell'ultimo essere umano rimasto in vita in questo lontano futuro.

Nel corso dell'avventura dovremo esplorare quello che lo stesso Pinto descrive come "un mondo mozzafiato di laghi, prati e montagne da esplorare, sparsi tra i resti di una civiltà caduta". Sul fronte del gameplay, il titolo si appoggia a un sistema di movimento fluido che consente ai giocatori di planare serenamente tra un isolotto e l'altro dandosi slancio con i potenziamenti e gli oggetti interattivi che imperlano lo scenario.

La storia tratteggiata dallo sviluppatore indipendente verte sulla ricerca di segreti e sulla risoluzione di enigmi ambientali, con dei colpi di scena rappresentati dall'esplorazione delle rovine e dai pericoli da dover affrontare. Il nuovo video fissa il lancio di Europa per il 16 aprile del 2024 su PC (Steam). Cosa ne pensate di questo titolo? Date un'occhiata al nuovo trailer e fatecelo sapere con un commento.