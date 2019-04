European Smash Ball Team Cup: 'I Cacciatori di Premi' è il team qualificato alle finali

Anche l’Italia ha i suoi finalisti della Super Smash Bros. Ultimate European Smash Ball Team Cup 2019, il primo torneo europeo a squadre di tre giocatori dedicato al picchiaduro Nintendo.

A trionfare è stato il team I Cacciatori di Premi, composto dai giocatori G-danzee, Sim-max e Fake, che sono riusciti a battere i Samba Smasher ribaltando completamente la situazione a loro favore e diventando così i campioni italiani di Super Smash Bros. Ultimate.

La tappa italiana, che si è svolta lo scorso sabato 13 aprile, è stata trasmessa sui canali italiani Twitch e YouTube di Nintendo, raggiungendo i 40 mila spettatori unici: un risultato eccellente per quello che è stato il primo streaming ufficiale di Nintendo Italia su Super Smash Bros. Adesso la sfida si prepara a entrare ancora più nel vivo, perché I Cacciatori di Premi dovranno rappresentare l’Italia alla finale europea, che si terrà al Beurs van Berlage di Amsterdam il 4 e 5 maggio. I campioni europei avranno poi la possibilità di prendere parte ai World Championships di Los Angeles dell’8 giugno, insieme ai finalisti del torneo dedicato a Splatoon 2.

Negli ultimi mesi, squadre di tutta Europa si sono affrontate a colpi di smash per guadagnarsi un posto alla finale europea della Super Smash Bros. Ultimate European Smash Ball Team Cup 2019. La tappa italiana ha visto arrivare in finale I Cacciatori di Premi e i Samba Smasher, che si sono dati battaglia in uno scontro al meglio delle 5 partite. A uscirne vittoriosi sono stati I Cacciatori di Premi, che sono riusciti a ribaltare il risultato sfruttando al meglio la Sfera Smash, l’unico oggetto consentito dal regolamento, che permette di utilizzare istantaneamente il potente Smash Finale, un colpo devastante che varia a seconda del personaggio utilizzato.

L’intero torneo si è svolto sotto l’occhio attento dei tre caster ufficiali, che hanno fornito un commento tecnico in tempo reale, evidenziando le azioni più salienti delle partite. Loci (Andrea Lo Cicero), Galeon (Giorgio D’Agostino) e Pingu16 (Gianluca Piscedda) commenteranno in diretta anche le finali europee, in streaming sui canali ufficiali Twitch e YouTube. La strada verso la fine della Super Smash Bros. Ultimate European Smash Ball Team Cup 2019 è lunga e all'appello mancano ancora i campioni del Regno Unito, che verranno decretati il prossimo 20 aprile. Che vinca il migliore!