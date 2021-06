EuropEye: gli Europei del VarSport e tutte le novità di calcio questa sera su Twitch

Sul canale Twitch di Everyeye riprende il VarSport sul calcio "chiacchierato morbido" di Marco Mottura: in compagnia degli ospiti che interverranno nello streaming si parlerà, ovviamente, di Europei e delle prospettive aperte dalla qualificazione della Nazionale Italiana agli Ottavi di Finale del torneo continentale.

Insieme ai compagni di avventura di Mottura avremo così modo di interagire con la community e di scambiare quattro chiacchiere sui temi calcistici del momento, partendo appunto dalla sfida che attende gli Azzurri agli Ottavi degli Europei.

La finestra che il VarSport si prepara ad aprire sull'universo calcistico, naturalmente, sarà anche l'occasione per discutere delle ultime novità di calciomercato e intavolare con gli spettatori in proficuo scambio di opinioni, senza peli sulla lingua e senza i toni espasperati in cui spesso si eccede in contesti così sentiti.

L'approfondimento del VarSport sugli Europei, sul calciomercato e su tutto ciò che gravita attorno allo sport più seguito dagli italiani inizierà alle ore 21:00 di stasera, lunedì 21 giugno, sul canale Twitch di Everyeye.

