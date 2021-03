EVE Online: adesso potrete giocare l'MMO ovunque tramite browser, a 1080p e 60fps

A distanza di quasi due decenni dal suo debutto (la prima versione risale al maggio del 2003), EVE Online continua a stupire. Adesso è possibile giocarlo letteralmente ovunque grazie a EVE Anywhere, disponibile in fase beta come annunciato dallo sviluppatore CCP Games.

Per sperimentare questa nuova versione del famoso MMORPG ad ambientazione spaziale, tutto ciò che serve è avere una connessione sufficientemente veloce e un browser compatibile, che può essere ad esempio Safari, Firefox, Chrome o Edge. E non solo, sarà possibile giocarlo a 1080p e 60fps, senza il bisogno di dover scaricare nulla di aggiuntivo per raggiungere tali parametri tecnici.

Per poter accedere a questa interessante beta di EVE Online bisogna soddisfare alcuni requisiti. I giocatori che già pagano l'abbonamento Omega del titolo potranno accedervi in qualunque momento e senza costi aggiuntivi. Per chi invece si avvicina ad EVE per la prima volta, viene automaticamente iscritti alla beta subito dopo aver creato il proprio account, tuttavia per poterla utilizzare è necessario sottoscrivere un abbonamento Omega. Al momento, però, la beta di EVE Anywhere è disponibile solo per i giocatori degli Stati Uniti, ma non è da escludere che un domani possa essere allargata anche agli appassionati europei.



Vi piace l'idea di poter sperimentare l'iconico MMO RPG ovunque e in qualunque momento grazie a un semplice browser e una buona connessione?