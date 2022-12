Evelyn Parker in questo cosplay da Cyberpunk 2077: accetterete la sua missione?

Night City è una città viva, ricca di opportunità, che siano esse legali o illegali. Le corporazioni che la fanno da padrone non controllano tutto ciò che accade in questa metropoli composta da vari quartieri, talvolta in mano ai cinesi, talvolta ai giapponesi, altre volte ancora in mano a un altro tipo di personaggi di Cyberpunk 2077.

Gli scorci di Night City ora ammirabile anche su next-gen accolgono figure che però hanno in programma di fare qualcosa di più, non di vivere soltanto come gli ultimi anonimi di una città che va sempre più alla deriva. In Cyberpunk 2077 si viene a contatto con molti di questi personaggi che vogliono tentare una scalata per la bella vita e per un nome impresso nella storia. Oltre il protagonista (o la protagonista, a seconda delle scelte iniziali) V, ci sono svariati fixer, mercenari e quant'altro in cui ci si imbatterà. Tutto però avrà inizio grazie a un personaggio in particolare: Evelyn Parker, una donna dall'aria enigmatica che proporrà una delle missioni più difficili di sempre.

E sarà proprio quella missione a far scattare una serie di eventi in Cyberpunk 2077 che non sarà più possibile arrestare in alcun modo. Da quell'incontro al club con Evelyn Parker, cambierà tutto per V. E voi, accettereste il suo incarico? A proporvelo potrebbe essere questo cosplay di Evelyn Parker da Cyberpunk 2077 che fa capire perché sia una doll di alto livello. La cosplayer Margarita Tepliakova ha riprodotto capigliatura e abiti sgargianti della donna, cosa ne pensate?

In alternativa, c'è anche questo cosplay di Panam Palmer dalle Badlands che vi aiuterà a risolvere i guai creati dall'accettare la missione di Evelyn.