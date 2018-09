Event Horizon è la prima scuola italiana in partnership con PlayStation First

Event Horizon School è fiera di annunciare il suo ingresso in PlayStation First, il programma di sviluppo accademico globale a cura di Sony Interactive Entertainment, rivolto agli aspiranti sviluppatori di videogiochi.

Progettato per ispirare e incoraggiare le prossime ondate di sviluppatori a creare giochi su tutte le piattaforme della famiglia PlayStation, il programma permette a Event Horizon di accedere agli strumenti di sviluppo PlayStation, alla guida e al supporto diretti di Sony. Gli studenti si troveranno quindi di fronte allo stesso hardware che qualsiasi studio di sviluppo videogiochi nel mondo sta utilizzando per creare giochi innovativi e interessanti su PlayStation.

Event Horizon diventerà, al momento, l’unica scuola di educazione digitale in Italia ad avere accesso a questo programma esclusivo e alle prestigiose sessioni di insegnamento targate PlayStation. Questo permetterá agli studenti di sviluppare i loro progetti di gruppo, il focus principale della loro educazione triennale, direttamente sulle piattaforme PlayStation.

"Entrare a far parte di PlayStation First è un grande traguardo per Event Horizon School" dichiara Valerio di Donato, Responsabile dei Corsi di Game Development di Event Horizon e Amministratore Delegato di 34BigThings "D’ora in poi la scuola potrà offrire una formazione specifica ai suoi studenti, permettendogli di ampliare i curriculum e portfolio con progetti realizzati collaborando con una delle aziende leader di videogiochi nel mondo".

"Stringere una partnership così stretta con PlayStation è un importante riconoscimento del lavoro svolto finora da Event Horizon, e una conferma della vision della scuola." ha dichiarato Daniele Scerra, Amministratore Delegato di Event Horizon School.

"In PlayStation, vogliamo ispirare la prossima generazione", conferma Luke Savage, Senior Academic Development Manager presso Sony Interactive Entertainment. "L’industria del videogioco ha bisogno di nuovi talenti, individui che possano spingersi oltre i limiti e consegnare esperienze nuove, fresche, inaspettate".

"Ecco perché siamo entusiasti nel vedere Event Horizon aderire al programma PlayStation First. Non vedo l’ora di tastare con mano i prodotti degli studenti."

Riguardo Event Horizon School

Event Horizon School è la prima scuola nella formazione digitale e nello sviluppo di videogiochi in Italia, con 6 sedi e oltre 700 studenti all’anno. Con un insegnamento orientato alla produzione, gli studenti di Event Horizon ogni anno devono cooperare in progetti comuni in cui viene richiesta la creazione di prototipi e giochi completi in base al loro livello di competenza. Tutti i docenti di Event Horizon sono esclusivamente professionisti del settore, e la scuola organizza anche stage e lezioni tenute da professionisti di fama internazionale. Event Horizon inoltre partecipa a fiere ed eventi per permettere agli studenti di far provare i loro giochi al pubblico e ha dimostrato una presenza stabile nelle maggiori fiere internazionali per aiutare la pubblicazione dei giochi sviluppati.