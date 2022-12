Quali sono gli eventi esport più seguiti nel 2022? Attenti al mobile gaming!

L’anno si volge alla conclusione e il mondo esport celebra gli eventi più importanti non solo con i premi dati a Riot Games al The Game Awards 2022, ma anche osservando i dati relativi agli eventi esport più seguiti del 2022. Nella classifica sono soprattutto Riot Games e il mobile gaming a dominare la scena.

Osservando la Top 10, infatti, cinque titoli esport sono per dispositivi mobili e, curiosamente, la maggior parte di essi appare nella Top 5. L’ultimo in classifica secondo Esports Charts è il primo evento della Free Fire World Series nel 2022, il quale ha registrato un picco di 1,47 milioni di spettatori. Al nono posto si trova VALORANT Champions 2022, evento topico del VALORANT Champions Tour svoltosi in Turchia che ha registrato poco più di 1,5 milioni di spettatori di picco, nuovo record per l’FPS di casa Riot Games.

A sorpresa, all’ottavo posto si trova l’International di DOTA 2, sempre stato uno degli eventi esport più seguiti globalmente e, quest’anno, in calo a 1,7 milioni di spettatori di punta, circa un milione in meno rispetto al 2021. In questo caso specifico, il calo sarebbe dato dalle sanzioni alla Russia che hanno rimosso giocatori molto famosi e squadre della CSI dalla competizione, comportando conseguentemente una riduzione degli spettatori.

Un altro titolo Valve si trova in settima posizione: l’evento CS:GO più seguito dell’anno è il PGL Major Antwerp con 2,1 milioni di spettatori di picco, in calo rispetto al Major Stockholm del 2021 ma pur sempre un ottimo risultato. Per spettacolo, però, è doveroso evidenziare il successo strepitoso dell’IEM Rio Major 2022, dal picco di spettatori inferiore ma con un pubblico dieci volte più coinvolgente.

In sesta posizione troviamo quindi il torneo MSI di League of Legends, punto intermedio per la stagione competitiva del MOBA firmato Riot Games che ha attirato circa 2,2 milioni di spettatori. Con questi numeri è addirittura diventato il Mid-Season Invitational più visto nella storia.

Dalla quinta posizione inizia la serie di giochi mobile, a partire dal torneo di Mobile Legends: Bang Bang visto ai Giochi del Sudest asiatico con un picco di 2,2 milioni di viewers. Le finali della MPL Indonesia, massima serie per lo stesso MOBA per smartphone, hanno invece visto 2,21 milioni di spettatori.

In terza posizione abbiamo la MLBB SEA Cup 2022, terzo evento di Mobile Legends: Bang Bang in classifica che ha registrato un picco di 2,8 milioni di spettatori, più di qualsiasi altro evento CS:GO nella storia. Al secondo posto, dunque, con 2,84 milioni di spettatori si trova la Season 9 della MLBB Professional League (MPL) indonesiana. Come avete notato, pertanto, i MOBA su mobile stanno conquistando il pubblico ancor più degli storici titoli esport, complice un boom in Asia.

In prima posizione si trova quindi il League of Legends World Championship 2022 con 5,1 milioni di spettatori al suo apice, diventando il secondo evento più visto nella storia degli esport. In prima posizione, ricordiamo, si trova il Free Fire World Series 2021 con picco di 5,4 milioni. A contribuire al successo della competizione del MOBA targato Riot Games è stata la battaglia finale tra T1 e DRX, vinta da quest’ultimo team nonostante fosse il meno quotato da tifosi e analisti.