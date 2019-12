Gli eventi esport dal vivo possono contribuire all'economia di una città?

L'organizzazione di eventi competitivi dal vivo si sta trasformando sempre più in un affare molto attraente per le città ospitanti. Immaginate, come accade per ogni altro appuntamento che muove una gran quantità di persone, quanto queste possano spendere in beni o servizi nella città in cui si tiene l'evento.

Riot Games ce ne dà un assaggio, pubblicando i risultati complessivi della stagione 2019 della League of Legends Championship Series (LCS) Nord Americana, in cui afferma che le finali del Summer Split giocate a Detroit hanno portato la bellezza di 5.44 milioni di Dollari all'economia locale.

Un altro risultato di tutto rispetto, dato che all'inizio di quest'anno, come vi abbiamo riportato, Riot ha dichiarato che le finali di Spring Split del nuovo campionato europeo di League of Legends in franchising (LEC) svoltesi a Rotterdam hanno avuto un impatto economico di circa 2.4 milioni di Euro per l'economia cittadina.

Sempre nel suo annuncio dedicato ai risultati dell'anno che si sta per chiudere, Riot Games ha anche riportato i dati relativi al pubblico attivo durante le dirette streaming, estrapolati da campione compreso tra i 18-34 anni e solo negli Stati Uniti: la media risultante parla di 124.000 utenti.

Ciò rende la LCS la terza lega più popolare, secondo i dati raccolti dalla società di analisi Nielsen, che ha collaborato con Riot Games all'inizio di quest'anno per misurare l'esposizione del marchio durante gli eventi internazionali di LCS e LEC.