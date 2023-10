Evento Apple: ci sarà un grosso sviluppatore giapponese per un rumor, Capcom o Sony?

Il 31 ottobre Apple terrà un nuovo evento dedicato ai Mac, tuttavia il Keynote si tiene in un orario piuttosto inusuale, ovvero in piena notte per noi europei. Ma qual è il motivo di questa scelta? A quanto pare, sarebbe dovuta alla presenza di "un grosso sviluppatore giapponese" secondo quanto riportato da fonti di MacRumors.

La testata non conferma l'indiscrezione, che tuttavia apre scenari molto interessanti. Apple sta collaborando con uno sviluppatore (o più facilmente, un publisher) per portare nuovi giochi su Mac? Non è un mistero che la casa di Cupertino stia spingendo sempre di più su questo fronte, con l'arrivo di giochi come Resident Evil Village e Resident Evil 4 Remake anche su Mac con chip M1.

E' dunque possibile, sottolinea MacRumors, che Capcom possa in qualche modo essere presente all'evento Apple del 31 ottobre, ma si mormora anche un possibile coinvolgimento di Sony, magari con un annuncio legato allo streaming Cloud dei giochi PS5 (opzione riservata agli abbonati PlayStation Plus Premium) anche su Mac, ma ribadiamo che siamo nel campo delle pure speculazioni.

Altri rumor vorrebbero invece Square Enix pronta a portare alcuni giochi della sua lineup su Mac ma anche in questo caso parliamo di una speranza più che un vero rumor. In ogni caso, sembra che Apple abbia optato per una fascia oraria così "strana" proprio per venire incontro ai giapponesi, con il fuso orario locale infatti si tratta di pieno orario lavorativo, con le aziende coinvolte pronte a inviare comunicati stampa e post social. Sarà vero? Lo scopriremo tra pochi giorni.