L'evento giapponese di Persona 5 Royal svela il Prologo dell'action JRPG su PS4

In coincidenza dell'ultimo evento in streaming organizzato da Atlus per celebrare il lancio imminente di Persona 5 Royal in Giappone, gli autori della casa di sviluppo e produzione nipponica hanno mostrato il Prologo del loro action JRPG previsto al lancio in Europa nel 2020 in esclusiva su PlayStation 4.

Preceduto dallo squisito video d'apertura, il Prologo che rappresenterà il primo atto dell'avventura con protagonisti i Ladri Fantasma ci aiuterà a tratteggiare i contorni ludici, narrativi e contenutistici dell'opera. Attraverso questa importante fase, gli appassionati vecchi e nuovi della serie di Persona potranno familiarizzare con il sistema di combattimento e le dinamiche legate ai dialoghi tra gli attori principali e i personaggi secondari, senza disdegnare delle veloci escursioni nei luoghi che visiteremo a più riprese nel corso dell'avventura.

Rispetto alla versione originaria di Persona 5, la "riedizione" Royal vanterà l'introduzione di una porzione della storia completamente nuova che si focalizzerà sulle attività da portare a termine durante il Terzo Semestre, oltre all'aggiunta di location per il tempo libero. Sotto il profilo del gameplay, P5R ambisce a migliorare quanto fatto in passato con l'aggiunta di un sistema per la personalizzazione delle armi, di proiettili con cui infliggere danni elementali e di diversi oggetti collezionabili sparsi per la mappa.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al nuovo video di Persona 5 Royal e attendere l'annuncio della data di lancio ufficiale in Occidente, rigorosamente in esclusiva su PS4, di questo ambizioso action ruolistico.