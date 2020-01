Al via l'evento di inizio anno di Mario Kart Tour per festeggiare il 2020

Inizia un nuovo anno e Mario Kart Tour celebra questa ricorrenza con uno speciale evento denominato New Year's Eve e attivo fino al 14 gennaio 2020. Ma cosa offre esattamente questa attività extra di MK Tour?

L'evento New Year's Eve di MK Tour presenta una versione modificata del tracciato di Tokyo e aggiunge piloti alternati, nuovi kart e deltaplani, oltre ad una serie di oggetti estetici (come costumi per i personaggi) e bonus esclusivi visibili nel trailer pubblicato in apertura della notizia.

Il periodo festivo è stato decisamente ricco di novità per il gioco mobile Nintendo, la beta multiplayer ha debuttato in Mario Kart Tour il 25 dicembre scorso per i possessori del Gold Pass e presto sarà probabilmente estesa a tutti in attesa di lanciare pubblicamente questa nuova modalità.

Mario Kart Tour è stato il gioco per iPhone più scaricato del 2019 ottenendo notevoli risultati anche su Android e andando ad eguagliare (e in alcuni casi superare) i numeri di titoli come Fortnite, Candy Crush e Call of Duty Mobile, altro fenomeno per smartphone dello scorso anno.

Per il 2020 Nintendo sembra avere ancora in serbo numerosi aggiornamenti, eventi e altre novità per Mario Kart Tour, le scopriremo nel corso dell'anno appena iniziato.