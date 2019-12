L'evento natalizio di Pokémon GO comincia domani 24 dicembre!

Allenatori, pronti ad affrontare le vacanze natalizie? Domani 24 dicembre cominciano le Feste invernali 2019 di Pokémon GO, con tanti mostriciattoli in costume, creature di tipo Ghiaccio mai viste prima nel gioco di Niantic, esclusivi compiti di ricerca sul campo e altro ancora.

L'evento comincia alle ore 12:00 di domani 24 dicembre e proseguirà fino alle 23:59 di mercoledì 1 gennaio 2020. Per la prima volta in assoluto appariranno Pikachu, Raichu e Pichu con addosso dei berretti e Stantler con delle campanelle, mentre creature di tipo ghiaccio come Sneasel, Delibird e Snorunt appariranno con più frequenza! Per l'occasione, Cubchoo - il Pokémon Freddo - debutterà in Pokémon GO! I più fortunati tra voi potranno anche incontrare Stantler cromatico con le campanelle e Snover cromatico.

Per tutta la durata dell'evento potrete inoltre beneficiare di diversi bonus, come doppi pacchi amicizia da aprire ogni giorno, doppi pacchi amicizia da regalare e un'Incubatrice Uova monouso garantita al giorno. Nel negozio troverete tanti oggetti per avatar a tema invernale, mentre in giro si faranno vedere altri Pokémon Ombra, come Delibird. Prima di salutarvi, ci teniamo a ricordare che avete ancora poche ore per affrontare Lugia e Ho-Oh nei Raid a cinque stelle: i due Pokémon leggendari andranno via alle ore 22:00 di stasera!