Evento PlayStation in arrivo, l'annuncio è vicinissimo secondo un rumor

L'insider Foxy (foxygames_uk) rivela che la presentazione di un nuovo evento PlayStation sarebbe imminente, secondo quanto riportato a breve Sony dovrebbe svelare uno show digitale (PlayStation Showcase o State of Play) che andrà in onda tra non molto.

Non è chiaro se l'evento in questione sia lo showcase di presentazione di PlayStation VR2 o magari il tanto atteso State of Play dedicato a God of War Ragnarok, in passato Foxy si è rivelato non sempre attendibile e dunque non sappiamo quanto ci sia di vero nelle sue parole considerando che l'insider non riporta la data dello show o altri dettagli utili.

Ci sarà davvero un annuncio nella giornata di oggi o magari nei prossimi giorni? Difficile dirlo, restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di PlayStation, non è escluso che Sony voglia discostarsi dagli eventi di giugno come lo showcase Xbox + Bethesda o il Summer Game Fest, anticipando i tempi per non rischiare di dover dividere l'attenzione con altri show. Oppure sarà proprio giugno il mese che vedrà la messa in onda del prossimo State of Play? Se così fosse però non avrebbe troppo senso annunciarlo con larghissimo anticipo, o almeno in passato questa non è stata la strategia comunicativa di Sony. Qualcosa è cambiato? Speriamo di scoprirlo presto.