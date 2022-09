Che fine ha fatto l'evento PlayStation di settembre?

Il consueto State of Play/PlayStation Showcase di settembre è uno degli appuntamenti annuali più attesi da parte della community PlayStation e non solo, con Sony che si prepara solitamente in questo mese dell'anno a svelare nuovi titoli in arrivo nel prossimo futuro. Quando si terrà il nuovo evento PlayStation di settembre 2022? Ad oggi tutto tace.

E' proprio il silenzio di Sony Interactive Entertainment a fare rumore, ci si aspettava infatti annuncio nel corso di questa settimana, annuncio che ovviamente potrebbe ancora arrivare ma a questo punto è difficile pensare che l'evento possa tenersi entro l'11 settembre dal momento che il 9 settembre è in programma lo showcase Marvel & Disney Games mentre il 10 settembre si terrà l'Ubisoft Forward con l'Assassin's Creed Showcase.

Il PlayStation State of Play (o PlayStation Showcase) potrebbe dunque tenersi la prossima settimana? E' questa l'ipotesi più gettonata, ricordiamo che dal 15 al 18 settembre si terrà in Giappone il Tokyo Game Show ma Sony non partecipa alla fiera nipponica e magari l'editore potrebbe aver deciso di trasmettere un proprio evento durante i giorni del TGS.

Ad agosto si era parlato di un PlayStation Showcase in programma per l'8 settembre ma Sony non ha annunciato alcun evento per la giornata di oggi. Chiaramente c'è ancora tutto il tempo per organizzare e comunicare evento nel mese di settembre, non ci resta dunque che attendere eventuali annunci, Sony non ha infatti mai confermato alcun evento per settembre.