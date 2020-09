Evento PS5: Geoff Keighley non vede l'ora di scoprire tutte le novità

Il giornalista canadese Geoff Keighley sembra attendere con discreta ansia il nuovo evento PS5 in programma stasera alle 22:00, almeno a giudicare dai Tweet pubblicati sul suo profilo personale.

Keighley ha condiviso una GIF di uno scatenato Jim Ryan (ovviamente si tratta di un fotomontaggio) intento a ballare tra la folla con in mano una bottiglia di birra. A seguito di questo messaggio in tanti hanno chiesto a Geoff se fosse coinvolto nella produzione dell'evento e se terrà una diretta pre o post show per commentare le novità per PlayStation 5 che verranno annunciate da Sony.

Per tutta risposta, Keighley ha fatto sapere di essere impegnato nell'organizzazione dei The Game Awards 2020 (in programma a dicembre) e per questo non prenderà parte allo show in alcun modo, limitandosi a guardare l'evento come un qualsiasi spettatore, ha assicurato però che non mancherà di Twittare in diretta le sue impressioni.

Noi saremo in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it dalle 11:00 con una maratona per l'evento PS5 che terminerà ben oltre le 23:00 di questa sera, nel corso del pomeriggio interverranno numerosi ospiti tra cui Ualone, Raiden e Midna di Playerinside, Sabaku, Falconero, MikeShowSha, Cydonia e Farenz, quest'ultimo per la prima volta in assoluto ospite del nostro canale.