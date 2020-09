Evento PS5: maratona il 16 settembre su Twitch dalle 11:00 con tantissimi ospiti

Ci siamo! Il 16 settembre Sony terrà un nuovo showcase PS5 annunciato a sorpresa nel weekend e previsto per mercoledì sera alle 22:00 (ora italiana), tuttavia noi vogliamo andare oltre e abbiamo in programma una maratona su Twitch con oltre dodici ore di diretta!

Mercoledì mattina alle 11:00 daremo dunque ufficialmente il via al "nostro" evento PlayStation 5 che ci porterà a scoprire con ogni probabilità durante la serata anche il prezzo e la data di uscita di PS5. Allo show prenderà parte non solo la redazione di Everyeye.it ma anche tanti ospiti che già conoscete e avete dimostrato di apprezzare, come MikeShowSha, Sabaku, Falconero e Cydonia. New entry, Farenz, per la prima volta ospite del nostro canale. Di seguito la scaletta completa dello show:

Ore 11:00 - Start Maratona Evento Playstation

Ore 13:30: Ualone

Ore 14:30: Dario Moccia

Ore 15:30: Sabaku

Ore 16:30: MikeShowSha

Ore 17:30: Farenz

Ore 18:30: Cydonia

Ore 19:30: Falconero

Ore 20:30: PlayerInside

Ore 22:00 - Evento PlayStation

Appuntamento dunque sul canale Twitch di Everyeye.it, vi ricordiamo che grazie all'iniziativa Subtembre questo mese potrete risparmiare sull'abbonamento ottenendo da un minimo del 20% e fino al 30% di sconto, a seconda della forma di sottoscrizione scelta. Tutti gli iscritti al canale riceveranno l'accesso al gruppo Telegram esclusivo, emote ed a tutte le altre sorprese in arrivo!