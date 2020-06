Evento PS5: alcuni presentatori erano digitali, ma nessuno l'ha notato

Sembra proprio che Sony si sia divertita ad inserire un bizzarro easter egg nella lunga presentazione dei giochi in arrivo su PlayStation 5 e, sfortunatamente, sono davvero in pochi ad essersene accorti.

In alcuni frangenti, infatti, i presentatori dell'evento non erano reali ma dei render creati proprio grazie alla potenza dell'hardware della console di prossima generazione. Complice anche la bassa qualità dello streaming (ricordiamo che l'evento PS5 è stato trasmesso a 1080p/30fps e che i singoli trailer sono poi stati ripubblicati in alta risoluzione), non molti hanno notato che per alcune brevi sessioni della trasmissione Hermen Hulst e Kazunori Yamauchi non erano altro che dei modelli 3D incredibilmente fedeli alla loro controparte reale. Insomma, pare che Sony si sia "presa gioco" dei suoi fan con l'obiettivo di far intuire quelle che sono le potenzialità della sua nuova macchina da gioco, sulla quale stanno per arrivare titoli del calibro di Horizon Forbidden West e Marvel's Spider-Man Miles Morales.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare l'elenco completo degli annunci fatti all'evento dedicato ai giochi PS5, in occasione del quale Sony ha finalmente mostrato il design definitivo della console.