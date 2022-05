Evento Xbox & Bethesda del 12 giugno, lo seguiamo su Twitch dalle 17:00

Anche quest'anno, Microsoft terrà il consueto showcase estivo di Xbox con l'appuntamento Xbox & Bethesda Showcase in programma domenica 12 giugno alle 19:00, per l'occasione noi saremo live su Twitch dalle 17:00 per il pre show e per seguire e commentare insieme la conferenza.

Un appuntamento che si inserisce in realtà in quella che è una giornata ben più lunga e ricca di eventi, a seguire commenteremo anche il PC Gaming Show e il Future Games Show, in programma sempre nella serata di domenica 12 giugno, presto vi forniremo tutti i dettagli in merito.

Per quanto riguarda lo showcase Xbox e Bethesda, l'orario di inizio è fissato per le 19:00 ma la nostra diretta sul canale Twitch di Everyeye.it inizierà alle 17:00, nel bel mezzo del pomeriggio. Non saremo ovviamente soli a commentare l'evento e a breve vi forniremo ulteriori informazioni sugli ospiti presenti durante la trasmissione, si tratta del resto di un appuntamento molto importante per la community Xbox e non solo e vogliamo viverlo in vostra compagnia.

Xbox & Bethesda Showcase 2022 sarà il luogo ideale per (ri)vedere Starfield e probabilmente anche Redfall, oltre ad altri titoli Microsoft molto attesi tra cui Avowed di Obsidian e Forza Motorsport, senza dimenticare gli aggiornamenti per i giochi già usciti (come Halo Infinite e Sea of Thieves) e ovviamente le novità in arrivo su Xbox Game Pass, sempre più servizio centrale dell'ecosistema Xbox.

