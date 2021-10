Evento Xbox di novembre, Microsoft non annuncerà nuovi giochi per Xbox Series X e PC

Microsoft ha annunciato l'evento Xbox 20th Anniversary Celebration per il 15 novembre, uno show pensato per celebrare i vent'anni di Xbox con la community, ovviamente non mancheranno annunci e sorprese anche se non verrà presentato nessun nuovo gioco.

Con un post su Xbox Wire, Microsoft specifica sin da subito che "durante l'evento non verranno annunciati nuovi giochi, tuttavia non mancheranno le sorprese e uno sguardo al passato di Xbox per festeggiare i primi 20 anni del marchio", ci sarà spazio per i prossimi giochi in arrivo su Game Pass e per update di giochi già noti (pensiamo a Halo Infinite, per esempio), secondo Klobrille non mancheranno annunci di rilievo e del resto Microsoft non ha al momento bisogno di presentare nuovi titoli.

Chissà che l'evento per il ventennale di Xbox non sia l'occasione giusta per rivedere titoli come Senua's Saga Hellblade 2, Everwild di Rare, Fable di Playground Games o Avowd di Obsidian, senza dimenticare State of Decay 3 o Redfall di Arkane. La casa di Redmond ha tantissimi progetti in sviluppo presso gli Xbox Game Studios, l'evento di novembre potrebbe servire a delineare la lineup per il prossimo anno, al momento la scaletta degli annunci non è stata resa nota e maggiori dettagli verranno diffusi nelle prossime settimane.