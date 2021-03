Ever Forward: il video gameplay fissa l'uscita dell'avventura fantasy su console

Gli autori di Pathea Games annunciano al New Game Plus Expo 2021 la data di lancio su console di Ever Forward, il puzzle adventure ad ambientazione fantasy già disponibile da agosto 2020 su PC.

Il titolo narra la storia di Maya, una ragazza che si è persa in una strana dimensione tra realtà e immaginazione. Superata la sorpresa iniziale, la protagonista dell'ultimo progetto degli autori di My Time at Portia deve fare appello a tutto il suo coraggio per farsi forza e riuscire a fronteggiare le sue paure, rappresentate da un mondo interattivo pieno di enigmi da risolvere.

Lo scopo dell'avventura è perciò quello di osservare con attenzione gli elementi dello scenario e venire a capo del mistero che ha spinto Maya in questa dimensione onirica legata in qualche modo al suo passato. Sul profilo del gameplay, l'approccio narrativo del team di Pathea si concretizzerà in una serie di attività da completare risolvendo puzzle ambientali di complessità crescente, nel corso dei quali dover adattare i propri processi logici. Non mancheranno quindi delle sfide da portare a termine piegando le leggi della fisica e della gravità, il tutto all'interno di scenari a tinte pastello e imperlate di strutture architettoniche che pescheranno a piene mani dal surrealismo.

La commercializzazione delle versioni console di Ever Forward è prevista per il 29 giugno su PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.