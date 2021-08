Evercade: la console portatile retro a cartucce è disponibile su Amazon

Per i nostalgici e gli amanti del retrogaming (e non solo) su Amazon torna disponibile Evercade, una vera e proprio console portatile con schermo a colori e cartucce intercambiabili, per la gioia di coloro che adorano i giochi su supporti fisici con custodie, cartucce e manuali.

Evercade è in vendita a 129.90 euro, non è il prezzo più basso di sempre ma per questa cifra vi porterete a casa la confezione Premium pack che include la console e tre cartucce con ben 37 giochi inclusi. Evercade presenta uno schermo a colori da 4.3 pollici con la possibilità di collegare la console alla TV, la batteria integrata garantisce fino a quattro ore di autonomia.

Tre le raccolte incluse nella confezione: Atari Collection Volume 1, Namco Collection Volume 1 e Interplay Collection Volume 1 per un totale di 37 giochi su licenza tra cui Pac-Man, Centipede, Earthworm Jim, Clay Fighter, Asteroids, Ninja Golf e Missile Command, solamente per citarne alcuni.

Su Amazon trovate anche una vasta selezione di cartucce per Evercade tra cui Data East Collection Volume 1 (include tra gli altri Bad Dudes, Joe & Mac 2, Karate Champ e Burger Time), Indies Hero Collection, Worms Collection Volume 1 (include Worms, Worms Armageddon e Worms Blast) e tantissime altre con giochi su licenza di produttori come Technos Japan, Jaleco e Namco oltre a raccolte di giochi indipendenti.