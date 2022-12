Evercade EXP, guai in vista: rubato un carico di console da 500mila sterline

Il CEO di Blaze Entertainment, Andrew Byatt, comunica di aver subito il furto di un camion che trasportava un carico di console portatili Evercade EXP in Edizione Limitata dal valore complessivo di oltre 500mila sterline inglesi (circa 580mila euro al tasso di cambio attuale).

L'alto esponente di Blaze Entertainment spiega infatti che "nelle prime ore di ieri mattina (6 dicembre 2022, ndr) un camion che trasportava uno stock di Evercade EXP in Edizione Limitata è stato coinvolto in una rapina che sospettiamo essere stata organizzata. Nessuno è rimasto ferito in questo atto criminale".

Byatt sostiene inoltre che "il camion stava trasportando le console tra i magazzini presso i quali sarebbero state consegnate a tutti i clienti nel Regno Unito, negli Stati Uniti e nel resto del mondo: abbiamo perso l'intero stock di console in questo terribile attacco presumibilmente organizzato. Lo stock di Evercade EXP destinato alla distribuzione nei Paesi dell'Unione Europea non è stato interessato da questo atto criminale ed è giunto con successo nel magazzino di Funstock".

L'esponente di Blaze Entertainment riferisce quindi di essersi immediatamente attivato con le autorità inquirenti per recuperare la refurtiva; nel frattempo, l'azienda ha deciso di tutelare i propri clienti avviando la produzione straordinaria di una nuova serie di console in edizione limitata. Tutti coloro che riceveranno in ritardo la propria Evercade EXP verranno inseriti nei ringraziamenti come Eroi e otterranno una protezione salvaschermo gratuita e un buono sconto del 20% per ogni ordine futuro.