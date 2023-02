Evercade EXP, la nuova retro console di Blaze è già scontata su Amazon

Evercade EXP è la nuova console portatile creata da Blaze Entertainment dedicata alla riproduzione di giochi retro su licenza ufficiale. Uscita il 15 dicembre del 2022, su Amazon ora è acquistabile ad un prezzo scontato, scopriamone assieme prezzo, contenuto della confezione e caratteristiche tecniche.

Come le console della compagnia che l'hanno preceduta, Evercade EXP ci permette di utilizzare le cartucce fisiche per rigiocare ai classici degli anni '80 - '90 - 2000. In commercio ci sono già diverse cartucce disponibili che includono una vasta selezione di giochi per diverse console come Sega Mega Drive, TurboGrafx-16, Atari Lynx, sistemi Arcade e tante altre.

Evercade EXP è una console portatile collegabile tramite HDMI al monitor, compatibile con tutte le cartucce già uscite per console Evercade, include in memoria una raccolta di 18 giochi CAPCOM e la collezione IREM Arcade 1 in cartuccia. Rispetto alla versione portatile precedente, Evercade EX gode ora di una risoluzione dello schermo di 800x480 pixel e una nuova modalità TATE che ci permette di utilizzare la console in verticale con i giochi che lo prevedono con dei tasti dedicati a questa nuova impugnatura. É ora possibile collegare la console in Wi-Fi alla rete e la batteria ricaricabile ci permette di utilizzarla per un massimo di 4-5 ore.

I titoli CAPCOM inclusi in memoria sono i seguenti: 1942, 1943, 1944 : The Loop Master, Bionic Commando, Captain Commando, Commando, Final Fight, Forgotten Worlds, Ghouls ‘n Ghosts, Legendary Wings, MERCS, Street Fighter II’: Hyper Fighting, Strider, Vulgus, Mega Man, Mega Man 2, Mega Man X, Breath of Fire.