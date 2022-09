Evercade EXP: da Street Fighter II a Mega Man X, tutti i 18 giochi Capcom della console

In attesa dell'arrivo sugli scaffali di tutti i negozi dell'Evercade EXP, è stata confermata la lista completa delle vecchie glorie Capcom che saranno integrate nella retroconsole portatile.

Ecco di seguito la lista dei 18 giochi Capcom inclusi nel dispositivo:

1942 (Versione cabinato)

1943 (Versione cabinato)

1944 : The Loop Master (Versione cabinato)

Bionic Commando (Versione cabinato)

Captain Commando (Versione cabinato)

Commando (Versione cabinato)

Final Fight (Versione cabinato)

Forgotten Worlds (Versione cabinato)

Ghouls ‘n Ghosts (Versione cabinato)

Legendary Wings (Versione cabinato)

MERCS (Versione cabinato)

Street Fighter II’: Hyper Fighting (Versione cabinato)

Strider (Versione cabinato)

Vulgus (Versione cabinato)

Mega Man (8-bit)

Mega Man 2 (8-bit)

Mega Man X (16-bit)

Breath of Fire (16-bit)

Per chi non lo sapesse, la console targata Blaze Entertainment vanterà un display IPS ad alta risoluzione, supporto al Wi-Fi per ricevere costantemente nuovi aggiornamenti, un'ampia gamma di tasti e il pieno supporto ai giochi orientati verticalmente (modalità TATE). Evercade EXP sarà inoltre in grado di emulare molti sistemi di gioco, inclusi quelli domestici a 8 bit, 16 bit e 32 bit, piattaforme di gioco portatili, cabinati e home computer. L'uscita di Evercade EXP è fissata al prossimo 24 novembre 2022.

