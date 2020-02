Evercade Retroconsole: annunciata una nuova cartuccia con 17 giochi Atari Lynx

Evercade è una nuova console portatile retrò con schermo da 4.3 pollici (con possibilità di collegamento alla TV) e cartucce intercambiabili. Dieci i titoli confermati, undici includendo la nuova cartuccia Atari Lynx appena annunciata dal produttore.

La cartuccia contiene 17 giochi Atari Lynx su licenza, tra cui Scrapyard Dog, CyberVirus, Loopz, Crystal Mines II Buried Treasure, Power Factor e Dracula the Undead, solamente per citarne alcuni.

Evercade Atari Lynx Collection 1

Scrapyard Dog

Basketbrawl

Super Asteroids/Missile Command

Awesome Golf

Crystal Mines II Buried Treasure

CyberVirus

Dracula the Undead

Gordo 106

Ishido The Way of Stones

Jimmy Connors Tennis

Loopz

Malibu Bikini Volleyball

MegaPak

Power Factor

Remnant

Super Sqweek

Xump

Evercade uscirà ad aprile e può essere preordinata sul sito ufficiale, tra le cartucce previste per il lancio troviamo collection monotematiche dedicate a giochi di publisher come Atari, Data East, Interplay, Mega Cat Studios, Namco, Piko Interactive e Technos. Evercade ha in programma di pubblicare altre 2/5 raccolte nel corso del 2020. Il prezzo della console per il Regno Unito è fissato a 79 sterline, 99.99 dollari negli USA, al momento non ci sono rivenditori ufficiali per l'Italia ma non è escluso che Evercade Portable possa fare la sua comparsa su Amazon nelle prossime settimane o nei pressi del lancio.

Cosa ne pensate di questa retroconsole? Sicuramente si tratta di un hardware pensato per i nostalgici, ideale per rivivere le emozioni dei vecchi classici anni '80 e '90.