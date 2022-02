Evercade VS: il Retro Premium Pack della retroconsole è in vendita su Amazon

Reduci dal successo della Evercade portatile, sul finire dello scorso anno i ragazzi di Blaze Entertainment hanno lanciato sul mercato anche Evercade VS, una retroconsole casalinga in stile NES compatibile con i giochi in cartuccia e pensata per gli appassionati di retrogaming.

Dall'edizione europea del leggendario Nintendo Entertainment System, l'Evercade VS mutua la forma dei controller, il layout di pulsanti e uno sportellino che, in questo caso, nasconde ben due alloggiamenti per cartucce. La retroconsole non rinuncia tuttavia a tecnologie moderne come il modulo Wi-Fi, un processore da 1,5 Ghz e una risoluzione massima a 1080p.

Agli interessati, segnaliamo che su Amazon.it è possibile acquistare l'Evercade VS Retro Premium Pack al prezzo di 139,99 euro. Questo pacchetto, oltre alla console, include anche due controller e due cartucce, ossia Data East Arcade Collection 1 (con i giochi Bad Dudes Vs. Dragon Ninja, Breakthru, Burger Time, Chain Reaction, Dark Seal, Darwin 4078, Lock ‘N’ Chase, Sly Spy, Tumblepop e Wizard Fire) e Technos Arcade 1 (con i giochi The Combatribes, Block Out, Battle Lane Vol. 5, Double Dragon II: The Revenge, Double Dragon III: The Rosetta Stone, Mania Challenge, Minky Monkey e Mysterious Stones: Dr John’s Adventure). Segnaliamo, infine, che l'Evercade VS offre la piena compatibilità con tutti i videogiochi della precedente piattaforma Evercade.