Evercade VS: svelata la nuova retroconsole con giochi in cartuccia e design 'alla NES'

Sulle ali del successo commerciale della Evercade Retroconsole portatile, i rappresentanti di Blaze Entertainment si apprestano a lanciare sul mercato Evercade VS, una nuova piattaforma casalinga per appassionati di retrogaming.

L'ultimo prodotto dell'azienda videoludica britannica specializzata nella creazione di retroconsole si caratterizza per un design ispirato all'edizione europea del Nintendo Entertainment System (meglio conosciuto come NES): dalla leggendaria piattaforma anni '80 della casa di Kyoto, l'Evercade VS mutua infatti la forma dei controller, il layout di pulsanti e lo sportellino che nasconde, questa volta, ben due connettori per inserire altrettante cartucce.

Il nuovo sistema per patiti di retrogaming di Blaze supporta fino a un massimo di giocatori in multiplayer locale. Sul fronte delle specifiche, l'Evercade VS vanta un modulo WiFi per gli aggiornamenti, un'interfaccia utente riprogettata rispetto alla Retroconsole portatile, un processore da 1,5 Ghz, una risoluzione massima di 1080p e la compatibilità piena con tutti i videogiochi della precedente piattaforma Evercade.

Il video di presentazione di Evercade VS fissa il prezzo della console a 99,99 euro e il lancio ufficiale al mese di novembre, con preordini attivi dal 28 maggio.