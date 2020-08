Evergate: il patform 2D ispirato ad Ori esce oggi su Nintendo Switch

Nel corso del Nintendo Indie World Showcase sono intervenuti gli sviluppatori di Stone Lantern Games per annunciare che Evergate, un puzzle platform 2D che ricorda Ori, è disponibile da oggi su Nintendo Switch. Il gioco può già essere acquistato in formato digitale su Nintendo eShop al prezzo di 19,99 euro.

"Brandisci la tua Fiamma dell'Anima, libera straordinari poteri e immergiti nell'emozionante storia di due spiriti affini. Guida la fanciullesca anima Ki in un viaggio attraverso il bellissimo ma inquietante Aldilà in questo unico puzzle platformer 2D", si legge nella descrizione ufficiale. In questo puzzle platform 2D potrete rallentare il tempo, prendere la mira e liberare il potere misterioso di ogni cristallo che trovate con la speciale Fiamma dell'anima. Avanzando nell'avventura e completando le sfide è inoltre possibile sboccare antichi artefatti e migliorare le abilità di Ki.

Potete guardare la presentazione di Evergate nel video in cima a questa notizia. Evergate è stato reso possibile da una campagna Kickstarter di successo ed è previsto anche su PC. Dalla pagina del negozio di Steam è possibile scaricare una demo.