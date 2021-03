Everhood: il mix tra GDR e rhythm game è disponibile su Switch e PC

Tra le novità arrivate negli ultimi giorni solo su PC e Nintendo Switch troviamo anche Everhood, un gioco di ruolo con alcuni elementi tipici dei titoli musicali.

Everhood è infatti un normale GDR nelle fasi di esplorazione, ma si trasforma in un rhythm game quando si passa al combattimento: sullo schermo appaiono delle corsie simili a quelle viste in Guitar Hero e Rock Band e il protagonista deve effettuare delle mosse a tempo di musica per avere la meglio sull'avversario. Se non bastasse, alcune sezioni del gioco sono invece ispirate a Mario Kart, dal momento che si gareggia su una piccola automobile proprio come nel titolo Nintendo.

Ecco di seguito i requisiti di sistema di Everhood su PC:

Minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows XP, Vista, 7, 8, o 10

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: 128MB

Archiviazione: 400 MB di spazio disponibile

Consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows XP, Vista, 7, o 10

Processore: 2GHz+

Memoria: 3 GB di RAM

Scheda video: 512MB

Archiviazione: 400 MB di spazio disponibile

Vi ricordiamo che il gioco è già disponibile su PC (tramite Steam) e sull'eShop di Nintendo Switch al prezzo di 9,99 euro.