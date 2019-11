Everreach Project Eden: il GDR ispirato a Mass Effect esce a dicembre su PC e Xbox One

Gli sviluppatori indipendenti di Elder Games fissano per il 4 dicembre la data di lancio ufficiale di Everreach Project Eden su PC e Xbox One: la versione PS4 del loro ambizioso action ruolistico a tema fantascientifico sarà disponibile nei primi mesi del 2020.

Il titolo trae ispirazione da capolavori del genere come Mass Effect e Gears of War per calarci nei panni di Nora Harwood, un'astronauta recatasi sul pianeta Eden per analizzare le risorse minerarie, le ricchezze della biosfera e le tecnologie aliene nascoste tra le rovine di un'antichissima civiltà ormai estinta.

Le ricerche compiute da Nora contribuiranno a gettare le basi per la colonia planetaria in procinto di stabilirsi su Eden: il nostro compito sarà perciò quello di esplorare i biomi e le aree limitrofe alla zona designata per la costruzione della futura base terrestre.

Il video diario confezionato da Elder Games per celebrare l'annuncio della data di lancio ufficiale di Everreach Project Eden su PC e Xbox One ci offre una veloce infarinatura sulle dinamiche di gameplay che sperimenteremo evolvendo le abilità e gli elementi di equipaggiamento della nostra alter-ego, con più di 80 potenziamenti sbloccabili al lancio e molti altri previsti con gli update gratuiti promessici per tutto il 2020 dagli autori di questo intrigante action ruolistico in terza persona.